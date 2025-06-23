Сибига резко отреагировал на слухи о возможном посредничестве Путина на Ближнем Востоке

Путин хочет выступить посредником

Недавно Институт изучения войны (ISW) писал, что Путин пытается отвлечь внимание мира от войны России против Украины. В частности диктатор хочет, чтобы Россия была посредником между Ираном и Израилем.

В частности посредничество Путина допускал глава Белого дома Дональд Трамп. Впрочем, позже он посоветовал диктатору для начала завершить войну, которую он начал против Украины.

В то же время политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина отметил, что Путин фактически "оказался на растяжке" пытаясь удержать баланс между Соединенными Штатами Америки (США) и Ираном.

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