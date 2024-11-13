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Сибига перед встречей с Блинкеном: нам нужно ускорить все важные решения

Брюссель, Среда 13 ноября 2024 14:38
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Сибига перед встречей с Блинкеном: нам нужно ускорить все важные решения Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Украина нуждается в улучшении защиты сейчас, а не позже. Украина рассчитывает ускорить важные решения со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги перед началом переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Как отметил Сибига, сегодня есть возможность скоординировать шаги после президентских выборов в США.

"Украина всегда дорожила сильной двухпартийной поддержкой. Мы поддерживали контакты с обеими сторонами и работали как с новоизбранным президентом, так и с его командой, а также с оставшейся администрацией", - сказал министр.

Сибига подчеркнул, что оборону нельзя остановить и ждать. Россия ежедневно бомбит украинскую критическую инфраструктуру, энергетику, порты, больницы и школы.

"Нам нужна лучшая защита для наших людей уже сейчас, а не позже. Нам нужно ускорить все важные решения. И сегодня наш разговор будет посвящен именно этим вопросам", - добавил он.

По словам главы МИД, стороны сегодня обсудят обороноспособность Украины, укрепление воздушного щита в преддверии зимы, евроатлантические стремления Украины и усилия по достижению мира.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель для обсуждения ряда вопросов, в том числе и поддержки Украины. Он уже встретился в штаб-квартире НАТО с генсеком Альянса Марком Рютте.

Блинкен пообещал укрепить поддержку Украины перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Он также подчеркнул, что отправка войск КНДР для помощи России в войне против Украины "получит жесткий ответ".

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