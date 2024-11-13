Блинкен на встрече с генсеком НАТО пообещал укрепить поддержку Киева перед приходом Трампа

Администрация Джо Байдена усилит свою поддержку Украины в течение нескольких месяцев до возвращения Дональда Трампа на пост президента и попытается укрепить НАТО за это время.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе Байден также заявил, что отправка северокорейских войск для помощи России в войне на Украине получит "жесткий ответ".

Блинкен сообщил, что на встрече с Рютте в штаб-квартире альянса они обсудили продолжающуюся поддержку Украины, где российские войска добиваются успехов на восточной линии фронта, а также работу, которую НАТО необходимо проделать для укрепления своей оборонно-промышленной базы.

По его словам, уходящая администрация США "продолжит поддерживать все, что мы делаем для Украины".

"Президент Байден намерен полностью преодолеть рубеж и использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно укреплять этот альянс", - сказал Блинкен.

По его словам, развертывание северокорейских войск для поддержки России в конфликте "требует и получит жесткий ответ".

Рютте заявил, что "Россия не победила" в Украине, куда она вторглась в феврале 2022 года. "Очевидно, что нам нужно сделать больше, чтобы Украина могла продолжать борьбу и смогла максимально отразить российское наступление, а также помешать Путину добиться успеха в Украине", - сказал он.

Согласно графику Госдепартамента, ожидается, что Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В Брюсселе он также встретится с верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, высшими должностными лицами ЕС и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.