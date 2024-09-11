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Сибига озвучил главную тему переговоров с Блинкеном и Ламми

Среда 11 сентября 2024 22:22
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Сибига озвучил главную тему переговоров с Блинкеном и Ламми Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Главы внешнеполитических ведомств Украины, США и Британии обсудили усиление оборонных возможностей Украины. Это произошло на фоне сообщений о возможной передаче Ираном баллистических ракет России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.

"Главная тема, которую мы обсуждали сегодня с коллегами, – усиление оборонных способностей нашего государства: ПВО, F-16, артиллерийские снаряды, дроны, бронетехника и другое оборудование – все, что работает на победу", – рассказал Сибига.

Он также отметил, что необходимо увеличить инвестиции в закупку украинского оружия для украинских защитников. По его мнению, этот способ поможет быстрее увеличить военную помощь Украине и сэкономить ресурсы союзников.

Глава МИД заявил, что ключевой задачей осени будет максимальное усиление ПВО Украины. Также он считает, что важно упразднить ограничения на применение американского и британского оружия для поражения военных целей на территории России.

"Эти шаги важны и в контексте сообщений о возможной передаче Ираном баллистических ракет России. Враги свободного мира не сомневаются, они действуют и создают новые угрозы для всей Европы и Ближнего Востока. В таких условиях не может быть сомнений в рядах демократий", - подчеркнул глава. МИД Украины.

Разрешение ВСУ бить по территории РФ

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время встречи будет обсужден вопрос разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

Сегодня во время визита в Киев Бликен и Леми провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. По словам Зеленского,она была содержательной и продолжительной.

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