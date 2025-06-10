Сибига о ночной атаке: РФ отвергает мир и должна столкнуться с разрушительными санкциями

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.

Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами, а также применили ракеты. В городе пожары и разрушения в 7 районах, есть пострадавшие.

Что известно об обстреле РФ на Киев 10 июня читайте в материале РБК-Украина.

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