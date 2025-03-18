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Сибига: Украина хочет завершить полномасштабную войну до конца года

Вторник 18 марта 2025 10:40
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Сибига: Украина хочет завершить полномасштабную войну до конца года Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина хочет безусловного прекращения огня, но готова сопротивляться врагу. Киев верит, что полномасштабную войну можно закончить в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу в эфире Firstpost.

Комментируя возможное 30-дневное перемирие, Сибига заявил, что Украина готова сопротивляться, если Российская Федерация (РФ) не примет предложение, которое лежит на столе.

В частности он добавил, что Киев верит в завершение полномасштабной войны в 2025 году и назвал возможный режим тишины большим шагом вперед к установлению мира.

"Мы верим, что война закончится в этом году - мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель - достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня - временное прекращение огня. Мы ожидаем ответа России относительно принятия безусловного прекращения огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе", - заявил министр.

Возможно 30-дневное перемирие

Во время мартовских переговоров в Саудовской Аравии американская делегация предложила Киеву 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта. Украина, в свою очередь, поддержала предложение.

После этого американская сторона разговаривала с Кремлем, впрочем, комментируя режим тишины, диктатор Владимир Путин начал утверждать о "нюансах".

Как отмечал Сибига, Россия должна предоставить США официальный ответ относительно 30-дневного перемирия.

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