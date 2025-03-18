Сибига: Украина хочет завершить полномасштабную войну до конца года
Украина хочет безусловного прекращения огня, но готова сопротивляться врагу. Киев верит, что полномасштабную войну можно закончить в текущем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу в эфире Firstpost.
Комментируя возможное 30-дневное перемирие, Сибига заявил, что Украина готова сопротивляться, если Российская Федерация (РФ) не примет предложение, которое лежит на столе.
В частности он добавил, что Киев верит в завершение полномасштабной войны в 2025 году и назвал возможный режим тишины большим шагом вперед к установлению мира.
"Мы верим, что война закончится в этом году - мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель - достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня - временное прекращение огня. Мы ожидаем ответа России относительно принятия безусловного прекращения огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе", - заявил министр.
Возможно 30-дневное перемирие
Во время мартовских переговоров в Саудовской Аравии американская делегация предложила Киеву 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта. Украина, в свою очередь, поддержала предложение.
После этого американская сторона разговаривала с Кремлем, впрочем, комментируя режим тишины, диктатор Владимир Путин начал утверждать о "нюансах".
Как отмечал Сибига, Россия должна предоставить США официальный ответ относительно 30-дневного перемирия.
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