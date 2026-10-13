Сибига: МАГАТЭ направит самую масштабную миссию на 19 подстанций украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии направит на подстанции украинских АЭС самую масштабную миссию. Это необходимо для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги после встречи в Варшаве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает МИД Украины в Facebook.

Это будет "наиболее масштабное развертывание миссий МАГАТЭ такого типа". Также подобные меры - своевременный шаг для обеспечения безопасности на фоне российских ударов по энергосистеме Украины, уверен министр.

Сибига поблагодарил Гросси за решение направить миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для безопасной эксплуатации украинских АЭС.

Ранее РБК-Украина писало, что Запорожская АЭС в конце августа больше недели работала только на дизель-генераторах из-за потери внешнего питания. Резервов топлива на площадке осталось ориентировочно на 10 дней.

Кроме того, утром 5 июня на линии фронта вблизи ЗАЭС вступило в силу локальное прекращение огня. Это требовалось для ремонта линии электропередач для предотвращения угрозы ядерной аварии.