Сибіга: МАГАТЕ направить наймасштабнішу місію на 19 підстанцій українських АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії направить на підстанції українських АЕС наймасштабнішу місію. Це необхідно для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги після зустрічі у Варшаві із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає МЗС України у Facebook.
МАГАТЕ направить масштабну місію
Сторони обговорили:
- ситуацію на Запорізькій АЕС та навколо неї,
- безпекові загрози, спричинені триваючою російською мілітаризацією,
- необхідність забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.
Сибіга подякував Гроссі за рішення направити місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських АЕС.
Це буде "найбільш масштабне розгортання місій МАГАТЕ такого типу". Також подібні заходи - своєчасний крок для забезпечення безпеки на тлі російських ударів по енергосистемі України, впевнений міністр.
Раніше РБК-Україна писало, що Запорізька АЕС наприкінці серпня понад тиждень працювала лише на дизель-генераторах через втрату зовнішнього живлення. Резервів палива на майданчику залишилося орієнтовно на 10 днів.
Крім того, вранці 5 червня на лінії фронту поблизу ЗАЕС набуло чинності локальне припинення вогню. Це було потрібно для ремонту лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії.