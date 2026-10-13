Сибіга: МАГАТЕ направить наймасштабнішу місію на 19 підстанцій українських АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії направить на підстанції українських АЕС наймасштабнішу місію. Це необхідно для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги після зустрічі у Варшаві із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає МЗС України у Facebook.

Це буде "найбільш масштабне розгортанн я місій МАГАТЕ такого типу". Також подібні заходи - своєчасний крок для забезпечення безпеки на тлі російських ударів по енергосистемі України, впевнений міністр.

Сибіга подякував Гроссі за рішення направити місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських АЕС.

Раніше РБК-Україна писало, що Запорізька АЕС наприкінці серпня понад тиждень працювала лише на дизель-генераторах через втрату зовнішнього живлення. Резервів палива на майданчику залишилося орієнтовно на 10 днів.

Крім того, вранці 5 червня на лінії фронту поблизу ЗАЕС набуло чинності локальне припинення вогню. Це було потрібно для ремонту лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії.