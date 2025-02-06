Сибига рассказал о двух уроках, которые дала Курская операция для мира

"Сегодня исполняется шесть месяцев с тех пор, как Курская операция выявила слабость Путина", - сказал он.

По словам Сибиги, глава Кремля Владимир Путин пытался уничтожить Украину за несколько дней, но через несколько лет война идет в России, а в свою очередь Курская операция дала миру два урока.

"Первый - не бояться Путина; второй - верить в способность Украины победить", - констатировал глава МИД.