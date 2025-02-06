Сибіга розповів про два уроки, які дала Курська операція для світу

Наступ ЗСУ в Курській області

Українські військові з серпня 2024 року ведуть наступ у Курській області. Наразі вже відомо, що командування ЗСУ ретельно готувалося до проведення Курської операції. Генерали враховували досвід попередніх наступальних операцій.

Зокрема, бійці ССО почали проводити операції в Курській області за кілька місяців до початку наступу ЗСУ. Основні сили були заведені за вже підготовленими маршрутами.

Зазначимо, що в листопаді 2024 року, на третій місяць наступу ЗСУ в Курській області, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що втрати Росії на цьому напрямку вже перевищили 20 тисяч військових. Через півроку на Курському напрямку Росія втратила вже 40 тисяч солдатів.

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