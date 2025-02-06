Сибига рассказал о двух уроках, которые дала Курская операция для мира
Курская операция Сил обороны, которая длится уже полгода, дала два важных урока мировому сообществу. Также она выявила слабость Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) министра иностранных дел Андрея Сибиги.
"Сегодня исполняется шесть месяцев с тех пор, как Курская операция выявила слабость Путина", - сказал он.
По словам Сибиги, глава Кремля Владимир Путин пытался уничтожить Украину за несколько дней, но через несколько лет война идет в России, а в свою очередь Курская операция дала миру два урока.
"Первый - не бояться Путина; второй - верить в способность Украины победить", - констатировал глава МИД.
Наступление ВСУ в Курской области
Украинские военные с августа 2024 года ведут наступление в Курской области. На данный момент уже известно, что командование ВСУ тщательно готовилось к проведению Курской операции. Генералы учитывали опыт предыдущих наступательных операций.
В частности, бойцы ССО начали проводить операции в Курской области за несколько месяцев до начала наступления ВСУ. Основные силы были заведены по уже подготовленным маршрутам.
Отметим, что в ноябре 2024 года, на третий месяц наступления ВСУ в Курской области, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что потери России на этом направлении уже превысили 20 тысяч военных. Спустя полгода на Курском направлении Россия потеряла уже 40 тысяч солдат.
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