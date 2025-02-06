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Сибига рассказал о двух уроках, которые дала Курская операция для мира

Украина, Четверг 06 февраля 2025 22:43
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Сибига рассказал о двух уроках, которые дала Курская операция для мира Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (t.me Ukraine_MFA)
Автор: Наталия Гурковская

Курская операция Сил обороны, которая длится уже полгода, дала два важных урока мировому сообществу. Также она выявила слабость Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Сегодня исполняется шесть месяцев с тех пор, как Курская операция выявила слабость Путина", - сказал он.

По словам Сибиги, глава Кремля Владимир Путин пытался уничтожить Украину за несколько дней, но через несколько лет война идет в России, а в свою очередь Курская операция дала миру два урока.

"Первый - не бояться Путина; второй - верить в способность Украины победить", - констатировал глава МИД.

Наступление ВСУ в Курской области

Украинские военные с августа 2024 года ведут наступление в Курской области. На данный момент уже известно, что командование ВСУ тщательно готовилось к проведению Курской операции. Генералы учитывали опыт предыдущих наступательных операций.

В частности, бойцы ССО начали проводить операции в Курской области за несколько месяцев до начала наступления ВСУ. Основные силы были заведены по уже подготовленным маршрутам.

Отметим, что в ноябре 2024 года, на третий месяц наступления ВСУ в Курской области, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что потери России на этом направлении уже превысили 20 тысяч военных. Спустя полгода на Курском направлении Россия потеряла уже 40 тысяч солдат.

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