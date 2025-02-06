Сибіга розповів про два уроки, які дала Курська операція для світу

Курська операція Сил оборони, яка триває вже пів року, дала два важливих уроки світовій спільноті. Також вона виявила слабкість Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Перший - не боятися Путіна; другий - вірити в здатність України перемогти", - констатував глава МЗС.

За словами Сибіги, глава Кремля Володимир Путін намагався знищити Україну за кілька днів, але через кілька років війна йде в Росії, а своєю чергою Курська операція дала світові два уроки.

"Сьогодні виповнюється шість місяців відтоді, як Курська операція виявила слабкість Путіна", - сказав він.

Наступ ЗСУ в Курській області

Українські військові з серпня 2024 року ведуть наступ у Курській області. Наразі вже відомо, що командування ЗСУ ретельно готувалося до проведення Курської операції. Генерали враховували досвід попередніх наступальних операцій.

Зокрема, бійці ССО почали проводити операції в Курській області за кілька місяців до початку наступу ЗСУ. Основні сили були заведені за вже підготовленими маршрутами.

Зазначимо, що в листопаді 2024 року, на третій місяць наступу ЗСУ в Курській області, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що втрати Росії на цьому напрямку вже перевищили 20 тисяч військових. Через півроку на Курському напрямку Росія втратила вже 40 тисяч солдатів.

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