Сибига о конце транзита газа: лишили Путина одного из последних рычагов влияния на ЕС

Конец транзита газа РФ

Украина 1 января 2025 года официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Таким образом завершил действие пятилетний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который заключили 30 декабря 2019 года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал, что прекратит поставки электроэнергии в Украину, если будет остановлен транзит российского газа. Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фицо.

После прекращения поставок газа из России через Украину в Молдову в непризнанном Приднестровье отключили отопление и горячую воду.

Подробнее о конце транзита российского газа и вызовах для Европы и Молдовы - в материале РБК-Украина.

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