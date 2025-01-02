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Сибига о конце транзита газа: лишили Путина одного из последних рычагов влияния на ЕС

Киев, Четверг 02 января 2025 14:46
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Сибига о конце транзита газа: лишили Путина одного из последних рычагов влияния на ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не просто прекратила транзит российского газа. Таким образом Россию лишили одного из последних рычагов влияния на Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

"Украина не просто перекрыла транзит российского газа. Мы лишили Путина одного из последних рычагов влияния на Европу и возможностей использования энергии как оружия", - отметил глава МИД.

Сибига убежден, что Европа и мир будут безопаснее без российского газа, нефти и других зависимостей, а также без самой России.

Конец транзита газа РФ

Украина 1 января 2025 года официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Таким образом завершил действие пятилетний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который заключили 30 декабря 2019 года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал, что прекратит поставки электроэнергии в Украину, если будет остановлен транзит российского газа. Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы Фицо.

После прекращения поставок газа из России через Украину в Молдову в непризнанном Приднестровье отключили отопление и горячую воду.

Подробнее о конце транзита российского газа и вызовах для Европы и Молдовы - в материале РБК-Украина.

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