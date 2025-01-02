Сибіга про кінець транзиту газу: позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на ЄС

Україна не просто припинила транзит російського газу. Таким чином Росію позбавили одного з останніх важелів впливу на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Сибіга переконаний, що Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії.

"Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї", - зазначив глава МЗС.

Кінець транзиту газу РФ

Україна 1 січня 2025 року офіційно припинила транзит російського газу в Європу та Молдову. Таким чином завершив дію п'ятирічний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом", який уклали 30 грудня 2019 року.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував, що припинить постачання електроенергії до України, якщо буде зупинений транзит російського газу. Україна закликала Єврокомісію відреагувати на погрози Фіцо.

Після припинення постачання газу з Росії через Україну до Молдови у невизнаному Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду.

Детальніше про кінець транзит російського газу та виклики для Європи і Молдови - у матеріалі РБК-Україна.

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