Сибіга про кінець транзиту газу: позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на ЄС
Україна не просто припинила транзит російського газу. Таким чином Росію позбавили одного з останніх важелів впливу на Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).
"Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї", - зазначив глава МЗС.
Сибіга переконаний, що Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії.
Кінець транзиту газу РФ
Україна 1 січня 2025 року офіційно припинила транзит російського газу в Європу та Молдову. Таким чином завершив дію п'ятирічний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом", який уклали 30 грудня 2019 року.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував, що припинить постачання електроенергії до України, якщо буде зупинений транзит російського газу. Україна закликала Єврокомісію відреагувати на погрози Фіцо.
Після припинення постачання газу з Росії через Україну до Молдови у невизнаному Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду.
Детальніше про кінець транзит російського газу та виклики для Європи і Молдови - у матеріалі РБК-Україна.
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