Сибига и Сийярто провели переговоры в Венгрии: о чем говорили министры

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто сегодня, в понедельник, 30 сентября. Они провели переговоры в формате тет-а-тет.

РБК-Украина рассказывает, о чем министры говорили во время встречи.

Как рассказал глава украинского МИД, с Сийярто они обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества - от чувствительных и сложных до новых перспективных вопросов.

Сибиги объяснил, что для него важно, чтобы его первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел страны прошли к ближайшим западным соседям Украины.

"Сегодня мы имели с моим коллегой, Петером, очень откровенный разговор тет-а-тет, с обсуждением, в том числе, непростых вопросов, а также содержательные консультации в расширенном формате. Важно развивать украинско-венгерские отношения на основе взаимного уважения, понимания национальных интересов друг друга, уважения их и восприятия Украины как будущего члена Европейского Союза и НАТО", - рассказал Сибига.

Что обсудили министры

Во время встречи Сибига и Сийярто в первую очередь обсудили войну России против Украины и пути достижения мира, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

В частности, Сибига поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитет Украины, наказание России за зверства, совершенные в Украине, в том числе и за преступление агрессии.

Он также рассказал венгерскому коллеге о ситуации на фронте и на временно оккупированных территориях.

"Благодарен Венгрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, принятие 14 пакетов санкций ЕС против России, гуманитарную помощь, о которой вы упоминали и которую мы очень ценим и которая оказывается нашему государству в таких сложных условиях и такое сложное время. Мы это никогда не забудем". ", – рассказал он.

Министр отметил важность участия венгерской стороны в проектах по восстановлению Украины, поддержку украинцев в Венгрии, а также лечение раненых военнослужащих и обучение военных медиков и взрывотехников.

Он подчеркнул, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства. В частности, они вместе с Сийярто договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения взаимопонимания во всех чувствительных вопросах.

"Поблагодарил господина министра, Петера Сийярто, за участие в первом саммите мира и присоединение к его совместному коммюнике. Надеемся, что Венгрия как страна, активно выступающая за мир, продолжит поддержку украинских инициатив, будет способствовать их скорейшей реализации", - подчеркнул министр.

Что предшествовало

Сегодня, 30 сентября, Сибига прибыл с официальным визитом в Венгрию, во время которого провел переговоры с Сийярто.

Спор о правах венгров в Украине возник из-за образовательного закона 2017 года, который требовал постепенного перехода обучения на украинский язык после начальных классов. В Закарпатье живет около 150 тысяч венгров, и 170 школ проводят обучение на венгерском. Основное недовольство выражало правительство Венгрии, которое расценило закон как попытку ассимиляции и блокировало инициативы ЕС по поддержке Украины.

Более подробно о причинах неоднозначных отношений с Венгрией – в материале РБК-Украина.

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