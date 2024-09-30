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Сибига и Сийярто начали переговоры в Венгрии: первые подробности

Понедельник 30 сентября 2024 12:06
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Сибига и Сийярто начали переговоры в Венгрии: первые подробности Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел и его венгерский коллега Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 сентября, глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига встретился в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны начали переговоры в формате тет-а-тет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МИД Украины.

"В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет", - пишет МИД Украины.

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел и его венгерский коллега Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Сийярто, в свою очередь, отметил, что его страна находится в глобальном большинстве относительно призыва к скорейшему установлению мира в Украине. В том числе Будапешт желает добрососедских отношений с Киевом.

"Увидим, как далеко мы зайдем сегодня...", - добавил он.

Переговоры завершились

"Переговоры Сибиги и Сийярто в формате тет-а-тет продолжались около часа, вдвое дольше запланированного. После их завершения начались переговоры в расширенном формате с участием делегаций", - пишет МИД.

Отношения Украины и Венгрии

Проблемы с Венгрией в отношении национальных меньшинств начали обостряться после принятия в Украине образовательного закона в 2017 году. Согласно этому закону, представители национальных меньшинств могли учиться на родном языке только в начальной школе, а в средних и старших классах обучение должно было вестись на украинском.

Венгрия расценила это как попытку ассимиляции, из-за чего неоднократно блокировала инициативы ЕС в поддержку Украины.

Кроме того, Венгрия отказалась оказывать военную помощь Украине в борьбе с российской агрессией на фоне полномасштабной войны.

Больше деталей об отношениях с Будапештом можно найти в материале РБК-Украина.

Сегодня же. 30 сентября, Сибига прибыл с официальным визитом в Венгрию.

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