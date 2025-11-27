Сибига анонсировал новые встречи переговорных команд Украины и США

"Подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать встречи переговорных команд. Какие наши ожидания? Наши ожидания - это конкретные результаты. Конкретные результаты для того, чтобы происходил прогресс", - сказал Сибига.

Он отметил, что для Украины достижение перемирия является чрезвычайно важным, и она неоднократно это демонстрировала.

По словам министра, сейчас все усилия, и переговорные команды, и все дипломатические усилия направлены на обеспечение этого мирного процесса.

"Да, украинская сторона заинтересована в контактах на самом высоком разные - встречи президента Зеленского и президента Трампа. Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров", - добавил Сибига.