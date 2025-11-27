Сибига анонсировал новые встречи переговорных команд Украины и США

В ближайшее время состоятся новые встречи переговорных команд Украины и США для обсуждения мирного плана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время брифинга.
"Подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать встречи переговорных команд. Какие наши ожидания? Наши ожидания - это конкретные результаты. Конкретные результаты для того, чтобы происходил прогресс", - сказал Сибига.
Он отметил, что для Украины достижение перемирия является чрезвычайно важным, и она неоднократно это демонстрировала.
По словам министра, сейчас все усилия, и переговорные команды, и все дипломатические усилия направлены на обеспечение этого мирного процесса.
"Да, украинская сторона заинтересована в контактах на самом высоком разные - встречи президента Зеленского и президента Трампа. Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров", - добавил Сибига.
Напомним, недавно СМИ опубликовали новый мирный план США по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.
23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.
После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.
Украинская делегация по итогам встречи сообщила об "общем понимании по ключевым условиям соглашения" и отметила, что визит президента Владимира Зеленского в США может состояться "в ближайшую возможную дату в ноябре" для дальнейших договоренностей с Трампом.