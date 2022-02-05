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Сі Цзіньпіну слід було переконувати Путіна припинити ескалацію навколо України, - Держдеп

Автор: Артур Родивилов

США вважають, що голові КНР Сі Цзіньпіну слід було переконувати російського лідера Володимира Путіна на їх нинішній зустрічі в Пекіні йти на деескалацію навколо України. Вирішення конфлікту можливе дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихого Океану Деніел Крітенбрінк зазначив, що ця зустріч мала б надати Китаю можливість закликати Росію до проходження дипломатичного шляху і деескалації навколо України.

"Я думаю, що справедливо було б сказати, що зустріч між президентом Володимиром Путіним і головою Сі Цзіньпіном, а також спільна заява Росії і Китаю показують підхід, якому обидві країни слідують вже протягом деякого часу - вони зближуються один з одним. Однак, як я думаю, важливо відзначити, що зустріч проходить в той самий час, коли Росія безпосередньо загрожує суверенітету і територіальній цілісності України", - заявив він.

Нагадаємо, в п'ятницю в Пекіні пройшла зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня. За її підсумками лідери РФ і Китаю виступили із заявою, в тому числі по НАТО і "гарантіям безпеки" в Європі.

Детальніше про домовленості Путіна і Сі Цзіньпіня - у матеріалі РБК-Україна.

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