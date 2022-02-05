Си Цзиньпину следовало убеждать Путина прекратить эскалацию вокруг Украины, - Госдеп

США считают, что председателю КНР Си Цзиньпину следовало убеждать российского лидера Владимира Путина на их нынешней встрече в Пекине идти на деэскалацию вокруг Украины. Решение конфликта возможно дипломатическим путем.

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк отметил, что эта встреча должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации вокруг Украины.

"Я думаю, что справедливо было бы сказать, что встреча между президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином, а также совместное заявление России и Китая отражают подход, которому обе страны следуют уже в течение некоторого времени - они сближаются друг с другом. Однако, как я думаю, важно отметить, что встреча проходит в то самое время, когда Россия напрямую угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил он.