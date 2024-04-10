Си Цзиньпин встретился с экс-президентом Тайваня и снова пообещал "воссоединение семьи"

Встреча между Си Цзиньпином и Ма Инцзю прошла в пекинском Большом народном зале, где иностранные лидеры обычно проводят переговоры с высшими китайскими чиновниками.

Лидер КНР в ходе обсуждений подчеркнул, что люди по обе стороны Тайваньского пролива - китайцы.

"Внешнее вмешательство не может остановить историческую тенденцию воссоединения страны и семьи", - добавил он.

Лидер Китая не стал уточнять, что именно он имеет ввиду под "внешним вмешательством", но, вероятно, это поддержка Тайваня со стороны США.

"Нет такой обиды, которую нельзя было бы разрешить, нет такой проблемы, которую нельзя было бы обсудить, и нет такой силы, которая могла бы нас разделить", - отметил Си Цзиньпин.

В свою очередь Ма Инцзю предостерег от войны между Китаем и Тайванем, поскольку это “будет невыносимо для китайского народа”.

"Китайцы по обе стороны пролива обладают достаточной мудростью, чтобы решать все споры мирным путем и не доводить дело до конфликта", - добавил он.

Отметим, 27 декабря прошлого года Си Цзиньпин уже заявлял о “неизбежном воссоединении” с Тайванем. По его словам, это самый большой национальный интерес.