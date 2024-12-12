Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с Медведевым

Визит Медведева в Китай

Напомним, Китай продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на полномасштабную войну против Украины.

В частности, на днях в Китай приехал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который известен своими скандальными заявлениями о войне в Украине, а также угрозами странам Запада.

По информации росСМИ, он уже якобы передал китайскому лидеру "личное послание" от российского диктатора Владимира Путина.

К слову, недавно представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь призвал к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией.

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