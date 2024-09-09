Си Цзиньпин призвал создать условия для политического урегулирования войны в Украине

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Китай заявляет о нейтральности в войне России против Украины, поддерживая суверенитет Украины, углубляя экономическое сотрудничество с Москвой. Хотя Китай официально не снабжает оружие РФ, его компании продают товары двойного назначения, которые могут использоваться в войне.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай прекратить поставлять России товары двойного значения и намекнул на ужесточение санкций. Т

США и Австралия призвали Пекин повлиять на Москву для завершения войны в Украине.

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