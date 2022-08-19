Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним на регіональному саміті в Середній Азії, - WSJ

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує у вересні відправитися в Центральну Азію, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним і главами держав регіону на саміті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Повідомляється, що глава Китаю додав зустріч в свій календар поїздок після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснила візит на Тайвань. У Пекіні він викликав побоювання щодо випадкового військового зіткнення.

Раніше ми писали, що китайські чиновники готують візит глави КНР Сі Цзіньпіна в Південно-Східну Азію в листопаді. Там він може особисто зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Візит Пелосі на Тайвань

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 серпня незважаючи на погрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Тоді Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.