Си Цзиньпин посетит Россию в октябре для участия в саммите БРИКС

Министр иностранных дел КНР Ван И подтвердил информацию о планах китайского лидера поехать в РФ в следующем месяце на соответствующее мероприятие.

В четверг Ван И встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Китайский чиновник заявил, что Си "с радостью принял" приглашение главы Кремля принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре.

По словам Путина, в этом городе они также проведут двустороннюю встречу, в ходе которой обсудят разные аспекты российско-китайских отношений, которые "достаточно успешно развиваются" и "по всем направлениям".

Зависимость РФ от Китая растет

В AP отмечают, что после широкомасштабного вторжения в Украину Россия становится все более экономически зависимой от Китая, в частности, это происходит из-за санкций со стороны стран Запада, которые "обрезают" доступ Кремля к большей части международной торговой системы.

Увеличение торговли Китая с РФ, которое в прошлом году составило 240 миллиардов долларов, помогло стране-агрессору смягчить некоторые из худших ударов от введенных ограничений.

Так, говорится в публикации AP, Москва перенаправила основную часть своего энергетического экспорта в КНР и полагалась на китайские компании в импорте высокотехнологичных компонентов для российской военной промышленности, чтобы обойти западные санкции.

Кроме того, в последние два года Китай и Россия также углубили военные связи.

Взаимные визиты

Планируемый визит Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Россию станет его вторым после начала широкомасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Так, перед этим лидер КНДР посещал РФ в марте 2023-го. А Путин после этого совершил поездку в Китай в октябре того же года.

С тех пор китайский лидер и российский диктатор также встречались в Пекине в мае и июле в Казахстане.

Справка: блок БРИКС был основан в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2010 году к организации присоединилась Южная Африка. Кроме того, недавно блок расширился, и теперь включает также Иран, Египет, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что рассматривает возможность присоединения, а Азербайджан и Малайзия подали официальную заявку.

Кроме того, недавно стало известно, что Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины

Отметим, что Китай заявляет о своей нейтральности в войне России против Украины, поддерживая суверенитет Украины, в то же время Пекин углубляет экономическое сотрудничество с Москвой.

Хотя Китай официально не снабжает оружие РФ, его компании продают товары двойного назначения, которые могут использоваться в войне.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал КНР прекратить поставлять России товары двойного значения и намекнул на ужесточение санкций.

Добавим, недавно лидер Китая Си Цзиньпин призвал создать условия для политического урегулирования "кризиса в Украине" - так Пекин называет широкомасштабную войну РФ против Украины.