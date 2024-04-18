В ЕС предполагают, что Китай может увеличить поставки в Россию товаров для производства оружия

Китай поставляет России товары двойного назначения, которые нужны для производства оружия. И такие поставки в будущем могут увеличиться.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, увеличение поставок будет связано с тем, если решимость Запада противостоять войне России против Украины ослабнет.

Домбровскис сообщил, что ЕС работает с Соединенными Штатами Америки над прекращением уклонения от санкций против России, но не сообщил подробностей.

Китай ищет выгоды

По его словам, ЕС обеспокоен действиями Китая в отношении Украины, особенно недавними признаками того, что он поставляет важные компоненты в Россию.

"Мы видим, что Китай сидит на заборе и ищет, как использовать эту ситуацию в своих целях, но, к сожалению, в последнее время мы также видим признаки того, что Китай действительно поставляет в Россию комплектующие, всевозможное оборудование", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что это оборудование представляло собой предметы двойного назначения, а не настоящее оружие. Именно поэтому важно укрепить решимость Запада поддержать Украину.

США передадут свои опасения Китаю

Домбровскис сказал, что если странам Запада нужно проявить решимость, ввести дополнительные санкции против РФ и оказать поддержку Украине, иначе это будет иметь очень негативные последствия.

Издание пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен поднимет аналогичные опасения во время своего предстоящего визита в Китай.