ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС предполагают, что Китай может увеличить поставки в Россию товаров для производства оружия

Четверг 18 апреля 2024 22:32
UA EN RU
В ЕС предполагают, что Китай может увеличить поставки в Россию товаров для производства оружия Архивное фото: вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Китай поставляет России товары двойного назначения, которые нужны для производства оружия. И такие поставки в будущем могут увеличиться.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, увеличение поставок будет связано с тем, если решимость Запада противостоять войне России против Украины ослабнет.

Домбровскис сообщил, что ЕС работает с Соединенными Штатами Америки над прекращением уклонения от санкций против России, но не сообщил подробностей.

Китай ищет выгоды

По его словам, ЕС обеспокоен действиями Китая в отношении Украины, особенно недавними признаками того, что он поставляет важные компоненты в Россию.

"Мы видим, что Китай сидит на заборе и ищет, как использовать эту ситуацию в своих целях, но, к сожалению, в последнее время мы также видим признаки того, что Китай действительно поставляет в Россию комплектующие, всевозможное оборудование", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что это оборудование представляло собой предметы двойного назначения, а не настоящее оружие. Именно поэтому важно укрепить решимость Запада поддержать Украину.

США передадут свои опасения Китаю

Домбровскис сказал, что если странам Запада нужно проявить решимость, ввести дополнительные санкции против РФ и оказать поддержку Украине, иначе это будет иметь очень негативные последствия.

Издание пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен поднимет аналогичные опасения во время своего предстоящего визита в Китай.

Китай помогает России

Китай с первых дней войны в Украине не осудил Россию прямо и не ввел против нее санкций. Наоборот, Пекин увеличил свое сотрудничество и воспользовался ситуацией, когда для Москвы были закрыты западные рынки сбыта товаров. Однако прямых поставок оружия Китай не осуществляет.

Издание Associated Press указывало, что в 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из Китая.

Вчера заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель сказал, что Соединенные Штаты Америки готовы принять новые меры в отношении Китая из-за его поддержки оборонной промышленности России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Война в Украине
NEWS
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
DAILY
В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях