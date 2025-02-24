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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Понедельник 24 февраля 2025 12:10
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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным Фото: Си Цзиньпин и Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сейчас детали их разговора не разглашаются.

В то же время издание South China Morning Post пишет, что разговор состоялся по просьбе Путина. О чем говорили лидеры Китая и РФ, не уточняется. Российская сторона не комментировала сообщения китайских СМИ.

Напомним, предыдущий их разговор состоялся около месяца назад, 21 января. Тогда Си Цзиньпин провел видеозвонок с российским диктатором Владимиром Путиным. А обсуждали они сотрудничество России и Китая.

Впоследствии стало известно, что Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование победы СССР над нацистской Германией во время Второй мировой войны. Парад состоится 9 мая.

В декабре прошлого года Кремль заявил, что пригласил "многие страны" принять участие в праздновании 80-й годовщины окончания войны, которую на территории России называют "Великой отечественной войной".

Отношения между Китаем и РФ

Ранее мы писали о том, что в 2023 году Си Цзиньпин и Путин договорились об "углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества", и заявили, что отношения между Китаем и РФ вступают "в новую эру".

Путин и Си периодически посещали друг к другу после широкомасштабного вторжения России в Украину. В частности посол Москвы в Пекине Игорь Моргулов рассказал, что председатель КНР планирует посетить РФ в 2025 году.

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