ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, даря телефоны Xiaomi президенту Кореи

Южная Корея, Вторник 04 ноября 2025 04:39
UA EN RU
Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, даря телефоны Xiaomi президенту Кореи Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Во время саммита АТЭС в Южной Корее лидер Китая Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, даря президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну смартфоны Xiaomi и предложил ему "проверить, есть ли бэкдор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.

Во время саммита АТЭС произошла необычная для китайского лидера Си Цзиньпина сцена - глава КНР позволил себе шутку на тему, которая обычно вызывает напряжение в международных отношениях: кибербезопасность и шпионаж.

Обмен подарками

Как сообщают журналисты, во время обмена подарками между Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, китайский лидер передал коллеге пару смартфонов Xiaomi, оснащенных экранами корейского производства.

Ли Чжэ Мён, принимая подарок, спросил с улыбкой: "А линия связи безопасна?"

После этого Си Цзиньпин, известный своей сдержанностью и редким чувством юмора на публике, рассмеялся после перевода слов Ли и ответил: "Проверьте, нет ли там бэкдора".

Эта шутка, которая намекала на подозрения относительно возможных "черных ходов" в китайских гаджетах, вызвала смех и аплодисменты среди присутствующих.

По словам представителя Ли Чжэ Мёна, Ким Нам Чжуна, данный момент юмора между лидерами свидетельствует о теплой атмосфере встречи.

"От церемоний приветствия до культурных выступлений - оба лидера имели возможность несколько раз пообщаться и найти общий язык. Если бы не это, такая шутка была бы невозможна", - сказал Ким.

Момент сразу попал в телекамеры и стал вирусным в Южной Корее, где СМИ назвали инцидент "редким проявлением человечности китайского лидера".

Кстати, Си Цзиньпин также получил в подарок от Ли Чжэ Мёна - резную доску для игры в го и инкрустированный перламутром поднос. Китайский лидер, который является заядлым игроком в древнюю игру, назвал подарок "изысканным".

Обмен подарками состоялся на полях саммита АТЭС в городе Гьонгджу - это первый визит Си Цзиньпина в Южную Корею за более чем десять лет. Встреча лидеров символизировала стремление обеих стран к улучшению диалога после периода охлаждения в двусторонних отношениях.

Чувствительная тема безопасности китайских технологий

Отметим, что несмотря на легкий тон разговора, тема безопасности китайских технологий остается одной из самых чувствительных в международной политике. США неоднократно предостерегали своих союзников, что китайские смартфоны и приложения могут содержать "бэкдоры" - скрытые функции, которые позволяют удаленный доступ к данным пользователей.

Пекин постоянно отвергает такие обвинения, называя их политическими манипуляциями.

Напомним, лидеры Китая и Южной Кореи провели первые за 11 лет тайные переговоры, возобновляя двусторонний диалог.

При этом Китай считает, что торгово-экономическое сотрудничество должно оставаться основой отношений с США, подчеркивая важность совместных усилий Пекина и Вашингтона для решения глобальных вызовов и укрепления стабильности в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Си Цзиньпинь
Новости
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа