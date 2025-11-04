Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, даря телефоны Xiaomi президенту Кореи

Во время саммита АТЭС в Южной Корее лидер Китая Си Цзиньпин пошутил о шпионаже, даря президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну смартфоны Xiaomi и предложил ему "проверить, есть ли бэкдор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian .

Во время саммита АТЭС произошла необычная для китайского лидера Си Цзиньпина сцена - глава КНР позволил себе шутку на тему, которая обычно вызывает напряжение в международных отношениях: кибербезопасность и шпионаж.

Обмен подарками

Как сообщают журналисты, во время обмена подарками между Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, китайский лидер передал коллеге пару смартфонов Xiaomi, оснащенных экранами корейского производства.

Ли Чжэ Мён, принимая подарок, спросил с улыбкой: "А линия связи безопасна?"

После этого Си Цзиньпин, известный своей сдержанностью и редким чувством юмора на публике, рассмеялся после перевода слов Ли и ответил: "Проверьте, нет ли там бэкдора".

Эта шутка, которая намекала на подозрения относительно возможных "черных ходов" в китайских гаджетах, вызвала смех и аплодисменты среди присутствующих.

По словам представителя Ли Чжэ Мёна, Ким Нам Чжуна, данный момент юмора между лидерами свидетельствует о теплой атмосфере встречи.

"От церемоний приветствия до культурных выступлений - оба лидера имели возможность несколько раз пообщаться и найти общий язык. Если бы не это, такая шутка была бы невозможна", - сказал Ким.

Момент сразу попал в телекамеры и стал вирусным в Южной Корее, где СМИ назвали инцидент "редким проявлением человечности китайского лидера".

Кстати, Си Цзиньпин также получил в подарок от Ли Чжэ Мёна - резную доску для игры в го и инкрустированный перламутром поднос. Китайский лидер, который является заядлым игроком в древнюю игру, назвал подарок "изысканным".

Обмен подарками состоялся на полях саммита АТЭС в городе Гьонгджу - это первый визит Си Цзиньпина в Южную Корею за более чем десять лет. Встреча лидеров символизировала стремление обеих стран к улучшению диалога после периода охлаждения в двусторонних отношениях.

Чувствительная тема безопасности китайских технологий

Отметим, что несмотря на легкий тон разговора, тема безопасности китайских технологий остается одной из самых чувствительных в международной политике. США неоднократно предостерегали своих союзников, что китайские смартфоны и приложения могут содержать "бэкдоры" - скрытые функции, которые позволяют удаленный доступ к данным пользователей.

Пекин постоянно отвергает такие обвинения, называя их политическими манипуляциями.