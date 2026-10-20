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Зеленский оценил риск переговоров Трампа, Си и Путина за спиной Украины

11:38 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Зеленский оценил риск переговоров Трампа, Си и Путина за спиной Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает о возможном разговоре лидеров США, Китая и России без Украины. По его словам, выход главы Кремля из изоляции уже начался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленскому итальянской газете Corriere della Sera.

Журналист напомнил, что российский диктатор Владимир Путин предлагает встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпин без участия Украины. Он спросил, беспокоит ли Зеленского, что они могут решать будущее страны без ее участия.

"Я хотел бы понять, чтобы избежать дальнейших неожиданностей. Вопрос не только в том, встретятся ли они с нами или без нас: к сожалению, постепенный выход Путина из изоляции уже начался. Это не будет первым шагом", - сказал Зеленский.

"Однако, если Украина будет в повестке дня, мы бы хотели, чтобы с Украиной проконсультировались. Остальные я комментировать не могу: я не знаю, что они будут обсуждать", - добавил он.

Напомним, Трамп уже комментировал возможную трехстороннюю встречу: по его словам, Россия "ведет себя вполне нормально" в вопросе Украины.

Он добавил, что провел бы такую встречу, чтобы обсудить ядерное оружие и денуклеаризацию.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленскийпризвал сенаторов США надавить на Трампа, чтобы тот снял ограничения на обмен разведданными и поставки оружия.

По его словам, за последнюю неделю Украина трижды не получила от Вашингтона предупреждения о российской баллистике.

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