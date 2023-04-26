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Си Цзиньпин поддержал продление "зерновой сделки"

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Среда 26 апреля 2023 20:04
Си Цзиньпин поддержал продление "зерновой сделки" Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал продление "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечают в ведомстве, в ходе переговоров Зеленский выразил готовность нашей страны оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности. При этом он отметил, что украинские порты заблокированы Россией, а с ними и экспортные пути.

"В этом контексте стороны выразили общую поддержку необходимости надлежащей имплементации и продолжения действия Черноморской зерновой инициативы. Владимир Зеленский проинформировал о реализации глобальной гуманитарной программы "Зерно из Украины", - уточняют в ОП.

Напомним, сегодня, 26 апреля, состоялись первые переговоры Зеленского и Си Цзиньпина с начала полномасштабной войны.

В ходе обсуждений президент Украины заявил о намерении освободить Крым от российских оккупантов.

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