ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сі Цзіньпін підтримав продовження "зернової угоди"

Новость на русском →
Середа 26 квітня 2023 20:04
Сі Цзіньпін підтримав продовження "зернової угоди" Фото: Сі Цзіньпін, голова КНР (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським підтримав продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, під час переговорів Зеленський висловив готовність нашої країни залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. При цьому він зазначив, що українські порти заблоковані Росією, а з ними і експортні шляхи.

"У цьому контексті сторони висловили загальну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи. Володимир Зеленський поінформував про реалізацію глобальної гуманітарної програми "Зерно з України", - уточнюють в ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, відбулися перші переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна з початку повномасштабної війни.

Під час обговорень президент України заявив про намір звільнити Крим від російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Китай зерновий коридор Си Цзиньпинь
NEWS
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії