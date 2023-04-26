Сі Цзіньпін підтримав продовження "зернової угоди"
Глава КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським підтримав продовження "зернової угоди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Як зазначають у відомстві, під час переговорів Зеленський висловив готовність нашої країни залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. При цьому він зазначив, що українські порти заблоковані Росією, а з ними і експортні шляхи.
"У цьому контексті сторони висловили загальну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи. Володимир Зеленський поінформував про реалізацію глобальної гуманітарної програми "Зерно з України", - уточнюють в ОП.
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, відбулися перші переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна з початку повномасштабної війни.
Під час обговорень президент України заявив про намір звільнити Крим від російських окупантів.
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