Быстрого прекращения боевых действий в Украине не будет, - глава МИД Британии

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

После встречи с президентом Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками в Киеве Ламми отметил, что, несмотря на усилия администрации США по содействию завершению конфликта, переговоры о завершении боевых действий в Украине не состоятся в ближайшее время.

"Я не уверен, что до мирных переговоров остались недели. И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, заключается в том, что Путин не демонстрирует абсолютно никакого аппетита к переговорам и к прекращению этой войны", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что, по его мнению, боевые действия будут продолжаться еще несколько месяцев, ведь украинские военные продолжают бороться за будущее своей страны.

"Украинцы четко осознают, что не может быть никакого прекращения огня до переговоров. Поэтому я не ожидаю прекращения огня в этой войне в ближайшее время. Я очень четко осознаю, что Путин на данный момент не демонстрирует никакого желания вести переговоры. И поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение продлится еще несколько месяцев", - добавил Лемми.