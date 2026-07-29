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"Мы выбьем из них все дерьмо": Трамп жестко отреагировал на атаку Ирана

16:06 29.07.2026 Ср
2 мин
Рынок нефти мгновенно отреагировал на угрозы американского лидера
aimg Мария Науменко
"Мы выбьем из них все дерьмо": Трамп жестко отреагировал на атаку Ирана Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на атаку Ирана по американским военным и пригрозил Тегерану жестким ответом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News , видео которого опубликовал в соцсети X журналист Эрик Догерти.

Трамп просмотрел видеозапись нападения, на которой американские военные в режиме реального времени отражали ракетную атаку.

Комментируя действия Ирана, президент США использовал жесткие высказывания.

"Мы выбьем из них все дерьмо", - заявил Трамп.

Также он пообещал нанести Ирану мощный удар.

"Мы нанесем им мощный удар. Им достанется по полной", - подчеркнул президент США.

На фоне этих заявлений инвесторы начали более активно скупать нефтяные контракты, опасаясь дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Как видно из данных биржи ICE Futures Europe, фьючерсы на нефть Brent резко выросли и превысили отметку в 90 долларов за баррель, демонстрируя скачок более чем на 7% в течение дня.

Опасения рынка связаны с тем, что дальнейшее обострение конфликта между США и Ираном может повлиять на поставки нефти из региона, являющегося одним из ключевых для мирового энергетического рынка.

Напомним, в ночь на 29 июля Иран выпустил баллистические ракеты по американской базе в Иордании.

По данным CENTCOM, все цели были перехвачены, однако атака стала первой после объявленной на прошлой неделе паузы в обмене ударами между США и Ираном.

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