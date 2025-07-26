Быстро жирнеют волосы? Вот три вещи в доме, которые в этом виноваты

Быстрое жирнение волос может быть не только следствием работы сальных желез, но и результатом контакта с грязными предметами. Расчески, наволочки, телефоны и полотенца накапливают жир, пыль и бактерии, которые попадают на волосы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror.
Нет ничего более неприятного, чем проснуться готовым к новому дню и заметить, что волосы выглядят жирными. Кожа головы производит кожное сало (жир) и собирает пот, грязь и пыль, поэтому регулярное мытье является важным.
Однако некоторые люди замечают, что даже после мытья волос и скрабирования кожи головы их волосы снова быстро выглядят вялыми и жирными.
К тому же люди с тонкими волосами имеют меньшую площадь поверхности для поглощения масел, вырабатываемых кожей головы, что приводит к накоплению.
Часто люди пытаются изменить свои волосы, а именно уменьшают частоту мытья волос в надежде научить кожу головы вырабатывать меньше жира со временем. Однако, это не поможет, стоит просто их качественно мыть и подобрать правильный уход.
Стоит понимать, что выработка кожного сала в волосах является генетически обусловленным.
Расчески
Мертвые клетки кожи могут накапливаться на вашей расческе. Поэтому, когда вы расчесываете волосы грязной щеткой или расческой, вы снова откладываете жир обратно в кожу головы.
Постельное белье
Еще одним обязательным условием является стирка грязных наволочек. Если у вас жирные волосы, следует стирать наволочки по крайней мере раз в неделю или каждые два-три дня.
Стоит очищать и отшелушивать кожу головы гликолевой кислотой и использовать фен, а не позволять волосам высыхать естественным путем. Фен может помочь поглотить часть масла из ваших волос и сделать их менее жирными.
Телефон
Если вы часто прикладываете телефон к уху и волосы прикасаются к нему, то гаджет тоже стоит часто очищать, ведь на нем много бактерий.
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