Быстро жирнеют волосы? Вот три вещи в доме, которые в этом виноваты

Почему волосы быстро жирнеют

Нет ничего более неприятного, чем проснуться готовым к новому дню и заметить, что волосы выглядят жирными. Кожа головы производит кожное сало (жир) и собирает пот, грязь и пыль, поэтому регулярное мытье является важным.

Однако некоторые люди замечают, что даже после мытья волос и скрабирования кожи головы их волосы снова быстро выглядят вялыми и жирными.

К тому же люди с тонкими волосами имеют меньшую площадь поверхности для поглощения масел, вырабатываемых кожей головы, что приводит к накоплению.

Часто люди пытаются изменить свои волосы, а именно уменьшают частоту мытья волос в надежде научить кожу головы вырабатывать меньше жира со временем. Однако, это не поможет, стоит просто их качественно мыть и подобрать правильный уход.

Стоит понимать, что выработка кожного сала в волосах является генетически обусловленным.

Какие вещи стоит часто очищать

Расчески

Мертвые клетки кожи могут накапливаться на вашей расческе. Поэтому, когда вы расчесываете волосы грязной щеткой или расческой, вы снова откладываете жир обратно в кожу головы.

Постельное белье

Еще одним обязательным условием является стирка грязных наволочек. Если у вас жирные волосы, следует стирать наволочки по крайней мере раз в неделю или каждые два-три дня.

Стоит очищать и отшелушивать кожу головы гликолевой кислотой и использовать фен, а не позволять волосам высыхать естественным путем. Фен может помочь поглотить часть масла из ваших волос и сделать их менее жирными.

Телефон

Если вы часто прикладываете телефон к уху и волосы прикасаются к нему, то гаджет тоже стоит часто очищать, ведь на нем много бактерий.