Общество Образование Деньги Изменения

Скоростной интернет в Украине станет доступен всем: Зеленский подписал закон

Теперь операторы обязаны обеспечивать минимальный уровень скорости интернета (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Владимир Зеленский подписал закон №12094, устанавливающий стандарты мобильного интернета. Теперь скорость соединения станет официальным показателем, а операторы должны обеспечивать минимальный уровень качества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Скорость как обязательный стандарт

Ранее операторы декларировали лишь теоретические показатели. Новый закон делает скорость интернета официальным параметром качества, что позволит государству контролировать соблюдение стандартов и быстрее реагировать на проблемные зоны.

Контроль качества через смартфон

Украинцы смогут самостоятельно делать спидтесты, а результаты автоматически будут поступать в Национальную комиссию по электронным коммуникациям (НКЭК). Это поможет телеком-регулятору оперативно выявлять проблемы и улучшать качество связи в разных регионах.

Покрытие для сел и нацроуминг

Отмена моратория на проверки будет стимулировать операторов активнее развивать сеть в сельской местности, где до сих пор нет стабильной связи. Кроме того, нацроуминг позволит украинцам оставаться на связи даже в чрезвычайных ситуациях, переключаясь между операторами.

Что дает новый закон

Закон делает мобильный интернет более быстрым, прогнозируемым и доступным для каждого украинца, независимо от места проживания.

Это еще один шаг к модернизации телеком-инфраструктуры страны и обеспечению стабильной связи даже в кризисных условиях.

Читайте также о том, что украинское правительство создало координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее мы писали о том, что в Украине запустили открытое тестирование технологии Starlink Direct to Cell от SpaceX. Она позволяет абонентам "Киевстар" отправлять и получать SMS там, где отсутствует мобильное покрытие.

