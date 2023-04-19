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Швейцария отказалась вместе с G7 искать активы российских олигархов

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Среда 19 апреля 2023 20:45
Швейцария отказалась вместе с G7 искать активы российских олигархов Фото: Флаг Швейцарии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци, которое приводит Schweizer Radio und Fernsehen.

"В настоящее время Швейцария не видит необходимости официально присоединяться к так называемой целевой группе "Российские элиты, доверенные лица и олигархи", - говорится в сообщении.

Симонацци сказал, что сейчас происходит сотрудничество на техническом уровне и оно слаженно работает.

По его словам, если членство в этой группе будет отвечать интересам Швейцарии, то в будущем Федеральный совет может пересмотреть ситуацию.

Напомним, страны G7 обеспокоены возможностью уклонения России от санкций из-за "лазейки" в Швейцарии.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна решительно осуждает войну России против Украины и делает все возможное, чтобы ввести серьезные санкции против страны-агрессора.

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