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В Швейцарии открыли почти 30 уголовных дел из-за попыток обойти санкции против России

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Понедельник 08 мая 2023 17:24
В Швейцарии открыли почти 30 уголовных дел из-за попыток обойти санкции против России Фото: В Швейцарии открыли почти 30 уголовных дел из-за попыток обойти санкции против России (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Швейцарии было выявлено около 130 подозрительных случаев по поводу обхода санкций против России. Из них открыли уголовное дело в 29 случаях.

Об этом заявила глава Государственного секретариата по экономике Швейцарии Элен Будлигер-Артиеда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Tages-Anzeiger.

"За это время было выявлено 130 подозрительных случаев. В 29 случаях они привели к возбуждению административно-уголовных дел, 14 из которых были завершены с юридической силой", - заявила она.

По ее словам, в 36 случаях основания для возбуждения уголовных дел по фактам обхода санкций обнаружены не были.

В остальных случаях расследование еще продолжается.

Ранее сообщалось, что Россия создает "теневой флот" для доставки своей нефти в обход санкций. Вероятно, Россия закупила уже более ста устаревших танкеров для транспортировки нефти в Индию, Китай и Турцию.

Кроме того, Европейский союз и США будут противостоять любым попыткам дестабилизировать глобальные энергетические рынки и обойти санкции.

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