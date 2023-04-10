В Швейцарии выявлено более 120 случаев нарушений санкций против РФ

Как сообщила руководитель отдела безопасности товаров Федерального ведомства таможенной и пограничной безопасности Швейцарии Александра Майер, ведомство сообщило SECO о 126 случаях экспорта, нарушающих санкции. Еще для 500 - ограничились разъяснениями.

Отмечается, что экспортируются промышленные товары всех видов, мебель и предметы роскоши.

В частности, в мае 2022 года таможенники на швейцарской границе остановили экспортера, который хотел вывезти 1850 килограммов смазочных материалов в Россию. Это один из двух случаев, в которых Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам наложил штраф. Экспортера обязали оплатить всего 4500 франков, поскольку руководитель компании не знал запрета.

Как сообщается, большинство нарушений санкций в Швейцарии оказываются таможней, поскольку компании сами декларируют, что их экспорт направляется в Россию.

"На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что декларирующие и разглашающие это не знают о правилах. Санкционные правила корректировались множество раз. Перечень товаров, подпадающих под санкции, постоянно меняется. Непреднамеренное нарушение санкций может произойти из-за недостаточной осторожности", - отметила Майер.

В SECO объясняют небольшое количество штрафов тем, что обработка уведомления от таможни о возможном нарушении "требует много времени и ресурсов".

Как отмечает издание, сейчас почти не осталось товаров, которые можно экспортировать в Россию - исключения касаются определенных лабораторных реактивов и медицинских препаратов.