В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь другу Путина в открытии счета, - Reuters
В Швейцарии приговор получили банкиры, которые помогали близкому другу российского диктатора Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, суд сегодня, 30 марта, признал виновными всех банкиров, помогавших Ролдугину.
"Трое россиян и один швейцарец помогли Ролдугину, который является крестным отцом старшей дочери Путина Марии, разместить миллионы франков на счетах в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год", - уточняют в Reuters.
Банкиры получили приговор в виде семи месяцев лишения свободы условно, добавляют в издании.
Стоит заметить, что Ролдугин уже попал под санкции США после вторжения России в Украину. Министерство финансов США описало его как часть системы, управляющей офшорным богатством Путина.
Ограничения против него также ввела и Швейцария. Тогда правительство страні назвало его "кошельком Путина" в своем списке заблокированных лиц.
Напомним, ранее стало известно, что судебный процесс над банкирами открыли 8 марта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.