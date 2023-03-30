В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь другу Путина в открытии счета, - Reuters

В Швейцарии приговор получили банкиры, которые помогали близкому другу российского диктатора Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает издание, суд сегодня, 30 марта, признал виновными всех банкиров, помогавших Ролдугину.

"Трое россиян и один швейцарец помогли Ролдугину, который является крестным отцом старшей дочери Путина Марии, разместить миллионы франков на счетах в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год", - уточняют в Reuters.

Банкиры получили приговор в виде семи месяцев лишения свободы условно, добавляют в издании.

Стоит заметить, что Ролдугин уже попал под санкции США после вторжения России в Украину. Министерство финансов США описало его как часть системы, управляющей офшорным богатством Путина.

Ограничения против него также ввела и Швейцария. Тогда правительство страні назвало его "кошельком Путина" в своем списке заблокированных лиц.