Сколько украинцев планируют вернуться из Швейцарии домой: опрос
Швейцария предоставляет убежище более 66 тысячам украинцев. Часть из них планируют остаться в стране, но многие пока не определилась относительно будущего.
Сколько украинских беженцев хотят вернуться в Украину из Швейцарии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на swissinfo.ch.
Согласно опросу, который провели Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) и исследовательской компании Ipsos, около трети украинских беженцев надеются когда-нибудь вернуться в свою страну происхождения.
Большая часть (40%) не определились по поводу возвращения в Украину или последующего проживания в Швейцарии.
Еще треть бежавших от войны ответили, что не хотят возвращаться домой. Они назвали такие основные препятствия для этого:
- проблемы безопасности;
- российская оккупация региона, в котором они проживали;
- отсутствие доступа к медицинской помощи;
- отсутствие работы и возможностей к существованию.
У 21% опрошенных украинских беженцев на момент опроса была работа. Но для половины из них нынешняя работа была ниже уровня предыдущей работы в Украине. Около трети опрошенных были безработными, а четверть проходили профессиональное обучение.
Наибольшим препятствием для трудоустройства украинцев в Швейцарии является языковой барьер. Из-за незнания языка невозможно найти работу в соответствии с квалификацией.
В общей сложности 69% украинских беженцев в Швейцарии имеют высшее образование. Подавляющее большинство – 79% – женщины и дети. Большинство опрошенных из них прибыли в Швейцарию в феврале-апреле 2022 года. Опрос проводился в апреле 2023 года.
По последним данным Госсекретариата по миграции (SEM), в Швейцарии до сих пор находятся около 66 100 человек из Украины со статусом защиты "S". Из страны выехали более 20 тысяч украинских беженцев.
Напомним, мы писали, что в Швецарии разработали предварительную стратегию по возвращению украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после окончания статуса защиты, а поощрять будуть суммами до 4000 евро.
Также мы рассказывали, почему украинских беженцев в Швейцарии все меньше принимают местные семьи. В некоторых кантонах в домах швейцарцев остается 10-30% бежавших от войны, а в прошлом году эта цифра достигала 65%.
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