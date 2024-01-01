В Швейцарии президентом стала министр обороны

61-летняя Амгерд была первой женщиной-министром обороны Швейцарии. Она сменит на посту президента Алена Берсе, который занимал его в течение 2023 года.

Стоит заметить, что президент Швейцарии не имеет реальных полномочий. Его меняют каждый год 1 января. Главой государства становится один из членов Федерального совета (правительства) на ротационной основе.

Президент представляет государство за рубежом, председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров.

Швейцария - союзник Украины

Напомним, что Швейцария является одним из союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

Несмотря на то, что страна не предоставляет нашим солдатам военную помощь, она помогает в гуманитарном вопросе, а также поддерживает санкционную политику Евросоюза против России.

Недавно Швейцария объявила о том, что она присоединяется к 12 пакету санкций против России.