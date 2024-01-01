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У Швейцарії президентом стала міністр оборони

Фото: у Швейцарії президентом стала міністр оборони (twitter.com/Violapamherd)
Автор: Іван Носальський

Віола Амгерд, яка є головою Департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарії, стала президентом країни на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

61-річна Амгерд була першою жінкою-міністром оборони Швейцарії. Вона змінить на посаді президента Олена Берсе, який обіймав її протягом 2023 року.

Варто зауважити, що президент Швейцарії не має реальних повноважень. Його змінюють щороку 1 січня. Главою держави стає один з членів Федеральної ради (уряду) на ротаційній основі.

Президент представляє державу за кордоном, головує на засіданнях Федеральної ради та виступає посередником у разі суперечок.

Швейцарія - союзник України

Нагадаємо, що Швейцарія є одним з союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Попри те, що країна не надає нашим солдатам військової допомоги, вона допомагає у гуманітарному питанні, а також підтримує санкційну політику Євросоюзу проти Росії.

Нещодавно Швейцарія оголосила про те, що вона приєднується до 12-го пакету санкцій проти Росії.

 

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Швейцарія