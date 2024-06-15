Саммит мира в Швейцарии объединил 101 страну и международную организацию, - Зеленский

В Глобальном саммите мира по Украине, который стартовал сегодня в Швейцарии, принимаєт участие 101 страна и международная организация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского перед началом Глобального саммита мира в Швейцарии.

"Нам удалось объединить здесь в Швейцарии 101 страну и международную организацию. Сегодня такое количество участников зарегистрировалось на первый инаугурационный саммит мира", - сказал Зеленский.

По его словам, некоторые другие страны и лидеры показали свою заинтересованность саммитом, хоть и не приехали на мероприятие.

"И хотя их здесь сегодня нет, нам удалось вернуть миру идею, что коллективные усилия могут остановить войну и вернуть мир", - добавил президент.