Саммит мира в Швейцарии объединил 101 страну и международную организацию, - Зеленский
В Глобальном саммите мира по Украине, который стартовал сегодня в Швейцарии, принимаєт участие 101 страна и международная организация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского перед началом Глобального саммита мира в Швейцарии.
"Нам удалось объединить здесь в Швейцарии 101 страну и международную организацию. Сегодня такое количество участников зарегистрировалось на первый инаугурационный саммит мира", - сказал Зеленский.
По его словам, некоторые другие страны и лидеры показали свою заинтересованность саммитом, хоть и не приехали на мероприятие.
"И хотя их здесь сегодня нет, нам удалось вернуть миру идею, что коллективные усилия могут остановить войну и вернуть мир", - добавил президент.
Глобальный саммит мира
Сегодня, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине, который продлится два дня. На нем будут обсуждать украинская формула мира, представленная президентом Владимиром Зеленским, которая должна приблизить завершение войны с Россией на справедливых условиях.
Ранее сообщалось, что саммит посетят представители около 100 стран и организаций.
О том, чего стремится на саммите Украина, - читайте в материале РБК-Украина.
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