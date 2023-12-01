Швейцария заморозила российских активов на 8,8 млрд долларов

Эта цифра, по предварительным оценкам, несколько больше, чем 7,5 млрд франков, которые, по словам швейцарского правительства, были заблокированы в прошлом году после того, как Берн принял санкции Европейского союза.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), агентство, контролирующее санкции, заявил, что цифра в 7,7 миллиарда франков является лишь последней оценкой и может быть изменена.

Точную цифру назвать сложно, поскольку в санкционный список добавляются или исключаются новые люди, а также ведутся судебные дела по замораживанию или разблокированию новых активов. Более точная цифра ожидается к концу второго квартала 2024 года, когда швейцарские банки представят отчет правительству.

Увеличение объема замороженных активов связано с тем, что за последние 12 месяцев в санкционный список было включено 300 человек и 100 компаний и организаций. В список также включены предполагаемые доходы от денежных вкладов, облигаций, акций, а также недвижимость и роскошные автомобили.

Берн также заблокировал движение валютных активов на сумму 7,4 миллиарда франков, принадлежащих российскому центральному банку.

Тем не менее, замороженные активы - это лишь малая часть общего состояния россиян в Швейцарии: по оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, в банках страны хранится 150 миллиардов франков.

Конфискация российских активов

Украина вместе с партнерами работает над механизмом, который позволит передать Киеву замороженные активы России в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Bloomberg ранее писало, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро активов. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

Также сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Недавно глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна использовать активы РФ, заморозившие западные партнеры, для своего восстановления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.