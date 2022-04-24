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Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну

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Україна, Неділя 24 квітня 2022 09:50
Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну Фото: Швейцарія заблокувала постачання боєприпасів до БМП Marder (wikimedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Нейтральна Швейцарія затримала постачання німецької зброї в Україну, заблокувавши реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва. Ці боєприпаси використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які Київ хотів би отримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарську газету SonntagsZeitung.

Ця новина з'явилася в той час, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц стикається зі зростаючою критикою за те, що його уряд не зміг поставити важке озброєння Україні, щоб допомогти їй відбити напад Росії, в той час як інші західні союзники нарощують поставки

Marder, вироблений німецькою компанією Rheinmetall, використовує боєприпаси, вироблені в Швейцарії. Швейцарія обмежує реекспорт такої військової техніки в зони конфліктів.

Газета цитує представника Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який повідомив, що отримав два запити від Німеччини про передачу Україні боєприпасів, отриманих зі Швейцарії.

"На обидва запити Німеччини була дана негативна відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет і критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали", - сказав представник.

Швейцарія відійшла від минулої практики і прийняла санкції Європейського Союзу, покликані покарати Росію за вторгнення в Україну, але заявила, що її нейтралітет не дозволяє постачати зброю в зони конфлікту.

Минулого місяця він відхилив прохання Польщі про постачання зброї для допомоги Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, до Федеральної ради безпеки Німеччини надійшла перша з початку військового вторгнення РФ заявка на продаж озброєння Україні. Підприємство Rheinmetall хоче продати 100 БМП Marder.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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