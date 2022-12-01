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В Швейцарии назвали суму замороженных российских активов

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 14:07
В Швейцарии назвали суму замороженных российских активов Фото: Швейцария заморозила российские активы 8 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Швейцария по состоянию на 25 ноября заморозила финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (7,94 млрд долларов) в рамках санкций против России с целью наказать Москву за ее вторжение в Украину, сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

SECO, агентство, контролирующее санкции, также заявило, что 15 объектов недвижимости в шести кантонах также "заблокированы". Он не называл кантоны.

До 3 июня SECO была уведомлена о депозитах, принадлежащих российским гражданам, а также физическим и юридическим лицам в России, на сумму 46,1 млрд франков.

Это было намного меньше 150-200 млрд швейцарских франков российского богатства, которое, по оценкам Ассоциации швейцарских банкиров, находится в швейцарских банках.

Чиновники SECO заявили, что расхождение может отражать тот факт, что россияне, которые также являются гражданами Швейцарии или ЕС или проживают там, не подпадают под действие этих мер.

Они добавили, что отчетности подлежат только банковские депозиты в размере не менее 100 тысяч франков, а не портфели ценных бумаг. Должностные лица расследовали 30 дел о возможных нарушениях правил отчетности, одно из которых касалось федеральной прокуратуры.

Нейтральная Швейцария регулярно одобряет санкции Европейского Союза, направленные на наказание России за вторжение в Украину.

Еврокомиссия в среду предложила план конфискации замороженных российских активов, но у Швейцарии на данном этапе нет законных оснований для такого шага.

По состоянию на июль Швейцария заморозила российские финансовые активы на сумму 6,7 млрд швейцарских франков.

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