Швейцарія посилює карантин і закликає громадян працювати з дому

У п'ятницю, 3 грудня, уряд Швейцарії оголосив про більш жорсткі заходи боротьби з коронавірусом, оскільки країна хоче стримати сплеск інфекцій і появу варіанта "Омікрон".

Уряд заявив, що країна розширить вимоги про носіння масок та надання сертифікатів, які підтверджують, що людина вакцинована або вилікувалась від вірусу. Маски доведеться носити у приміщенні, де потрібний сертифікат.

Уряд також посилив заклик до людей працювати з дому. А на заходи та в громадські місця буде дозволено доступ лише тим, хто пройшов вакцинацію чи одужав.

Такі заходи набудуть чинності 6 грудня і діятимуть до 24 січня.

"Федеральна рада зараз оцінює ситуацію як дуже критичну. Поява варіанту "Омікрон" також ставить нові завдання у відповідь на пандемію", - йдеться у заяві уряду.

За даними Федерального управління охорони здоров'я, у Швейцарії вже було підтверджено три випадки варіанта "Омікрон".

Країна з населенням 8,7 мільйона людей також бореться зі зростанням кількості інфекцій: за останні 14 днів було підтверджено понад 96 000 випадків. 29 листопада було зареєстровано найбільшу кількість заражень з початку пандемії - 11 340 випадків.