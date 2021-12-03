Швейцария ужесточает карантин и призывает граждан работать из дома

В пятницу, 3 декабря, правительство Швейцарии объявило о более жестких мерах по борьбе с коронавирусом, по скольку страна хочет сдержать всплеск инфекций и появление варианта "Омикрон".

Правительство заявило, что страна расширит требования о ношении масок и предоставлении сертификатов, подтверждающих, что человек вакцинирован или вылечился от вируса. Маски придется носить в помещении, где требуется сертификат.

Правительство также усилило призыв к людям работать из дома. А на мероприятия и в общественные места будет разрешен доступ только тем, кто прошел вакцинацию или выздоровел.

Такие меры вступят в силу 6 декабря и будут действовать до 24 января.

"Федеральный совет в настоящее время оценивает ситуацию как очень критическую. Появление варианта "Омикрон" также ставит новые задачи в ответ на пандемию", - говорится в заявлении правительства.

По данным Федерального управления здравоохранения, в Швейцарии уже были подтверждены три случая варианта "Омикрон".

Страна с населением 8,7 миллиона человек также борется с ростом числа инфекций: за последние 14 дней было подтверждено более 96 000 случаев. 29 ноября было зарегистрировано наибольшее количество заражений с начала пандемии - 11 340 случаев.