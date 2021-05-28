Швейцарія надала майже 200 млн гривень фіндопомоги на цифровізацію України

Міністерство цифрової трансформації та Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC) підписали угоду про розширення допомоги на цифровізацію нашої держави. Україна отримає 193,7 млн гривень фінансової допомоги.
Про це повідомляє урядовий портал.
Вказано, що угода є продовженням меморандуму про співпрацю, який Швейцарська агенція розвитку та співробітництва та Мінцифри підписали ще у вересні 2019 року.
"Фінансування в межах проекту розширюється до 6 313 640 швейцарських франків (193,7 млн грн). Ці кошти надаються на розвиток е-послуг у сферах соцзахисту, пенсійного забезпечення, впровадження нових сервісів електронної демократії та підвищення цифрової грамотності українців", - сказано у повідомленні.
Генеральний директор SDC Патріція Данці підкреслила, що прогрес України у сфері цифрової трансформації вражає. У межах Програми EGAP, яку підтримує Швейцарія, запущено багато держсервісів нового покоління - єМалятко, автоматична реєстрація ФОП, проект "Дія.Цифрова освіта", податкові сервіси, реєстрація місця проживання.
"Декілька нових цифрових сервісів за своєю зручністю та швидкістю навіть не мають подібних аналогів у світі. Плануємо і надалі підтримувати Україну в її зусиллях щодо цифрової трансформації, щоб різні категорії українців (зокрема, вразливі групи) мали рівний доступ до державних сервісів та інструментів електронної демократії", - сказала Данці.
Нагадаємо, Мінцифри представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі "Дія. Цифрова освіта", а також отримати електронний сертифікат та вдосконалити необхідні навички.
Як писало РБК-Україна, Міністерство цифрової трансформації пропонує напрацювати компромісний варіант оподаткування у сфері криптовалют.
Раніше стало відомо, що в Україні можна буде проводити електронні вибори. Це зроблять після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".