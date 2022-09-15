Парламент схвалив. Швейцарія купить винищувачі F-35 на 5,5 млрд доларів
Швейцарський парламент остаточно схвалив покупку 36 винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning на суму в 5,5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.Ch.
Минулого року Швейцарія вибрала F-35 в якості свого винищувача наступного покоління. У країні навіть був запланований референдум з питанням про доцільність такої дорогої разової покупки, спрямованої на оборону країни.
Пізніше в уряді заявили, що підпишуть контракт до референдуму у зв'язку з тим, що після закінчення терміну дії первинної пропозиції літаки подорожчають. Раніше також Фінляндія підписала контракт на покупку 64 літаків F-35A, Німеччина анонсувала покупку 35 аналогічних літаків, А Канада збільшить свій повітряний флот на 88 F-35A в найближчі роки.
Раніше стало відомо, що Міноборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилося, що використовуваний в двигуні магніт був проведений з неліцензованої китайської сировини.
Також повідомлялося, що Держдепартамент США схвалив продаж Німеччині винищувачів F-35, боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.
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